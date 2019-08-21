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رياضة

وزارة الشباب والرياضة ترفع مكافآت منتخب ناشئى اليد لـ150 ألف جنيه

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 02:18 ص
جريدة الدستور
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أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن رفع قيمة مكافآت منتخب الناشئين لكرة اليد مواليد 2000، الحاصل مؤخرا على لقب بطولة كأس العالم بمقدونيا.

وكانت وزارة الرياضة أعلنت عن رصد مكافأة 112.500 جنيه لكل لاعب، بعد تتويجهم بلقب مونديال الناشئين في مقدونيا.

ويعتبر هذا اللقب هو الأول في تاريخ مصر في بطولات العالم للناشئين، منذ بداية المسابقة عام 2005.

وأكدت وزارة الرياضة رفع قيمة المكافآت لمنتخب ناشئي اليد لـ150 ألف جنيه لكل اللاعب بعد تحقيقهم هذا الإنجاز الكبير.

وبذلك يصل إجمالي المكافآت إلى 2 مليون و700 ألف جنيه، للاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي، بخلاف الهدايا "المثبتة رسميا" والتي تلقتها الوزارة يوم الثلاثاء من شركات القطاع الخاص بإجمالي مبلغ 800 ألف جنيه.

كما رصد الاتحاد المصري لكرة اليد مكافأة 1500 دولار لكل لاعب بعد تحقيق اللقب في مقدونيا عقب الفوز على ألمانيا في النهائي بنتيجة 32-28.

ويأتي ذلك القرار من وزارة الرياضة تقديرا للإنجاز التاريخي الكبير الذي تحقق على أيدي شباب مصر بحصولهم على بطولة العالم للناشئين في كرة اليد بمقدونيا، ومثالا يحتذى به لأبطال مصر الرياضيين في مختلف الألعاب الرياضية.

وأضافت مصر سادس ميدالياتها في البطولات العالمية لكرة اليد، حيث سبق وتوجت مصر بذهبية كأس العالم للشباب عام 1993 وذهبية دورة الألعاب الأولمبية للشباب عام 2010 وفضية دورة الألعاب الأولمبية للشباب عام 2014، وأيضا برونزية بطولة العالم للشباب عام 1999 وبرونزية بطولة العالم للشباب عام 2019.

وأصبح منتخب مصر أول منتخب أفريقي، وكذلك غير أوروبي، يتوج بكأس العالم للناشئين لكرة اليد.
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