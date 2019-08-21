الإمارات: نبذل قصارى جهدنا لخفض التصعيد فى عدن

قال سعود حمد الشامسي، القائم بالأعمال ونائب المندوبة الدائمة في بعثة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة في نيويورك: إن الإمارات دعت دائما إلى التهدئة في عدن، وستبذل قصارى جهدها لخفض التصعيد.



وأضاف في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي لبحث السلم والأمن الدوليين في الشرق الأوسط، أن الإمارات سعت مع السعودية إلى تحقيق التهدئة بين الأطراف في اليمن.



وتابع سعود حمد الشامسي أن الإمارات استطاعت لعب دور في الجهود الكبيرة لإعادة إعمار المناطق المحررة في اليمن، مشيرا إلى دعم الإمارات لجهود المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث.



وأعرب عن رفض الإمارات استهداف الأراضي السعودية بالصواريخ الباليستية، مشيرا إلى أن الإمارات اتخذت إجراءات حاسمة ضد اعتداءات مليشيا الحوثي بناء على طلب رسمي من الحكومة الشرعية اليمنية، و"بصفتنا عضوا في التحالف العربي".



وأكد نائب مندوبة الإمارات لدى الأمم المتحدة أن تحقيق الأمن والسلام في المنطقة يتركز على التسوية العادلة للقضية الفلسطينية، وانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها في عام 1967.



وأشار إلى أن الإمارات ترفض أي إجراء يغير من الوضع القانوني للجولان السوري المحتل.



كما عبر عن إدانة المجموعة العربية تدخلات إيران في المنطقة التي تؤجج النزاعات.