"عبد الدايم" توجه بزيادة منافذ بيع تذاكر مهرجان القلعة

نظرا للإقبال الشديد على حفلات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء٬ في نسخته الثامنة والعشرين، وجهت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة٬ للدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية بزيادة منافذ بيع التذاكر لاستيعاب أكبر عدد من الجمهور الذي تجاوز خمسة عشر الآف مشاهد في ثالث أيام فعالياته.



وصرح "صابر" بأن الإقبال الجماهيري على الحفلات يعكس مكانة دار الأوبرا والثقة في وزارة الثقافة وما تقدمه الأوبرا من فنون٬ ويؤكد إيمان الدولة بدور الثقافة والإبداع في بناء الإنسان مما يساهم في تنفيذ التنمية المستدامة التي نسعى جميعا إلى تحقيقها تماشيا مع الاستراتيجية العامة للدولة التي تهدف إلى الاهتمام بالشباب والمواطن المصري.