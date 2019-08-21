اليوم.. حكاية "أندريا بوتشيلـّي" بمكتبة الإسكندرية

تستقبل قاعة العرض الجماعي الأولى (B3) بمركز الفنون والوسائط المتعددة٬ التابع لمكتبة الإسكندرية٬ في الواحدة من بعد ظهر اليوم الأربعاء٬ ندوة جديدة من سلسلة ندوات: حكاية غنوة٬ والتي تعقد اليوم تحت عنوان "أندريا بوتشيلي.. الصوت الملائكي". تتضمن الندوة مجموعة مختارة من أجمل الأغاني للفنان الإيطالي أندريا بوتشيلي.



يشار إلى أن "بوتشيلـّي" مغني أوبرالي، وكاتب أغاني، ومنتج موسيقي وعازف إيطالي. قدم تسعة مقطوعات أوبرالية، و15 ألبوما للموسيقى الكلاسيكية وموسيقى البوب، يصفه دايفيد فوستر بأنه صاحب أجمل صوت في العالم، حقق مبيعات تتجاوز 90 مليون نسخة من ألبوماته حول العالم، انطلقت أولى شرارة نجاحه وشهرته عندما وقع شريط تجريبي له بين يدي لوتشيانو بافاروتي، كما ينسب له الفضل في إعادة الموسيقى الكلاسيكية للتربع على عرش قوائم الموسيقى.