الليلة.. "كشكول تحضير" على طاولة الحرية للإبداع

تعقد في السادسة والنصف من مساء اليوم الأربعاء٬ أمسية ثقافية٬ بقاعة توفيق الحكيم٬ التابعة لمركز الحرية للإبداع بالأسكندرية٬ لمناقشة ديوان العامية "دفتر تحضير.. الأبيض والأسود لقطات متشافتش كويس" للشاعر عمرو العزالي.



ويتناول الديوان بالنقاش والتحليل كلًا من: الشاعر والناقد٬ الدكتور شوكت المصرى والشاعر والناقد٬ بشري محمد٬ ويدير اللقاء الشاعرعبد الرحيم يوسف.



يشار إلي أن "العزالي" كان قد فاز بجائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية فرع الإبداع، والتي تمنحها مؤسسة ساويرس الثقافية٬ عن ديوانه "مواليد قصيدة النثر" في دورتها الخامسة 2018.



كما صدر له ثلاث دواوين للشعر النثري، وقدم بحثًا بمؤتمر أدباء مصر في العام 2016 عن الغجر، ولماذا يواجهون تهميش أدبي ومجتمعي وجغرافي.