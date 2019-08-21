"السكة الحديد" توضح سبب تأخيرات قطارات خط المناشى

اعتذرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر لجمهور ركابها عن تأخر بعض قطارات خط "المناشي - القاهرة".



وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر اعتذارها لجمهور الركاب؛ نتيجه تأخر بعض قطارتها على خط "المناشي -إيتاي البارود" القاهرة.



وأكدت الهيئة أنه في تمام الساعه ٢٢:٥٥وأثناء سفرية مشحون ترباين ٥٦٢٢٢٠٠٧، من محطة الاتحاد خط "القاهرة - المناشي" خرجت أربع صهريجات عن القضبان من مشغولية خط الطوالى بحوش محطة الاتحاد وبوقته تنبه بقيام معدات الرفع وجاري رفع الحادث وتشغيل الخط جزئيا على جانبي محطة الاتحاد موقع الحادث ولا توجد أية وفيات أو إصابات.