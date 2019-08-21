الليلة.. عرض فيلم "بتوقيت القاهرة" بمركز الثقافة السينمائية

ينظم مركز الثقافة السينمائية، التابع للمركز القومى للسينما، في السابعة من مساء اليوم الأربعاء٬ عرضًا للفيلم الروائي الطويل "بتوقيت القاهرة"، وذلك بمقر المركز الكائن في 36 شارع شريف- القاهرة.. "بتوقيت القاهرة" من إنتاج 2014، وتبلغ مدة عرضه 110 دقائق، ومن تأليف وإخراج أمير رمسيس.



والفيلم من بطولة: نور الشريف، ميرفت أمين، آيتن عامر، شريف رمزي، كندة علوش، درة، فؤاد بيومي.



وتدور أحداث الفيلم حول مسن مصاب بمرض ألزهايمر، بالتقاطع مع ثلاث حكايات تحدث جميعها على مدار يوم واحد في مدينة القاهرة، أول هذه الحكايات مع الممثلة المعتزلة "ليلى السماحي" التي تزور زميلها الممثل سامح كمال في منزله، وثانيهما حكاية سلمى ووائل اللذين ينفردان بنفسيهما للمرة الأولى في شقة أحد الأصدقاء، والثالثة حكاية "يحيى" الرجل العجوز المصاب بألزهايمر الذي يوصله حازم تاجر المخدرات بالسيارة إلى القاهرة، للبحث عن صاحبة الصورة التي يحملها في جيبه، والتي نكتشف مع نهاية الفيلم أنها تخص الممثلة ليلي السماحي.

