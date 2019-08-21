صدور كتاب "أسرار الأحجار" للباحث الروائى أحمد الحلوانى

صدر حديثا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب٬ أحدث مؤلفات الكاتب أحمد الحلواني٬ كتاب "أسرار الأحجار"، بمقدمة كتبها الأب الروحي لعلم الجيولوجيا٬ أ. د مرتضى مراد طه العارف، أستاذ الجيولوجيا والمعادن بكلية العلوم – جامعة القاهرة.



وعن الكتاب قال "الحلواني" في تصريح لـ"الدستور": "الكتاب تعريف بعالم الأحجار الكريمة وتأثيراتها المختلفة على الكون والطبيعة والبشر والمزاج العام، فضلا عن سرد المفاهيم الأسطورية المرتبطة بها، والمعتقدات الشعبية والدينية الضاربة في عمق التراث الإنساني وما كتب عبر الزمان لمؤلفين وباحثين وفلاسفة ورحالة عن قدراتها وتأثيرها في الإنسان".



ويعد كتاب "أسرار الإحجار" موسوعة شاملة عن الأحجار الكريمة، فضلا عن تأثير تلك الأحجار على الحياة البشرية والكونية، كذلك كل ما أحيط بها من أساطير ضاربة في عمق التراث الإنساني، وما كتبه المؤلفون والباحثون والفلاسفة والرحالة على مدى التاريخ الحضاري، ودلالات تلك الأحجار وعلاقتها بالأبراج والتنجيم والكواكب المختلفة والتراث الشعبي.