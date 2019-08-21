صور جديدة للمتهم بذبح ابنتيه بالحوامدية

حصل "الدستور" على صور جديدة للمتهم بذبح ابنتيه بمنطقة الحوامدية، ويظهر المتهم في الصور مرتديا الملابس التي نفذ بها الجريمة وهي ملطخة بدماء ابنتيه بعد ذبحه لهما.



كان قسم شرطة الحوامدية تلقى اتصالا هاتفيا من "نصر. إ. ع. ع" 52 سنة، بالمعاش بقيامه بقتل ابنتيه بقطعة أرض زراعية بجوار كوبري الحوامدية، وبإخطار اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة انتقلت على الفور قوة أمنية لفحص البلاغ، وتبين تواجد المبلغ بمكان البلاغ وبجواره جثتي ابنتيه.



وتبين من التحريات برئاسة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث أن المجني عليهما هما "أسماء" 23 سنة، طالبة بكلية آداب جامعة عين شمس، و"إسراء" 21 سنة، طالبة بكلية دار علوم جامعة القاهرة، وبمناظرتهما للجثتين تبين إصابتهما بجروح ذبحية بالرقبة.



وبمواجهة المتهم، قرر أنه اصطحب ابنتيه لمحل الواقعة، وتعدى عليهما بسلاح أبيض (سكين مطبخ) وذبحهما لشكه في سلوكهما.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيقات، وأمرت بحبس المتهم.