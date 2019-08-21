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عالم

نيابة عن العاهل السعودى.. الأمير خالد الفيصل يرعى حفل سوق عكاظ

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 01:11 ص
جريدة الدستور
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رعى الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، مساء أمس الثلاثاء، حفل سوق عكاظ ضمن موسم الطائف، وفقًا لما ذكرت وكالة "واس".

وحضر الأمير خالد الفيصل، الذي رعى الحفل نيابة عن العاهل السعودي، عرضًا مرئيًا يحكي مسيرة سوق عكاظ منذ إعادة إحيائه والمراحل التي مر بها، تلاه أوبريت "عرب ٥٠١"، الذي يؤرخ لنشأة سوق عكاظ قبل ١٥٠٠عام.

وظهرت من خلال هذا الأوبريت جملة من الصور الإبداعية التي تجسد فصلًا مهمًا من فصول التاريخ الاجتماعي والثقافي والإبداعي العربي، بما في ذلك استحضار شعر المعلقات والشعر العربي من خلال التطورات التي مر بها إلى عصرنا الحاضر.

وتوج أمير منطة مكة، خلال الحفل، الشاعر السعودي محمد إبراهيم يعقوب من المملكة ببردة شاعر عكاظ وبمبلغ مليون ريال لفوزه بالمركز الأول، كما قلد وشاح عكاظ للفائز بالمركز الثاني الشاعر اليمين عبدالله محمد عبيد من اليمن وبمبلغ 500 ألف ريال، فيما فاز الشاعر السعودي شتيوي عزام الغيثي بالمركز الثالث وبمبلغ 250 ألف ريال.

وشهد الأمير خالد الفيصل العروض الشعبية التي شاركت فيها جميع الأجنحة المشاركة في حي العرب، الذي يضم 11 دولة عربية، والسوق التاريخي، وفتيان عكاظ، وفرسان عكاظ، وساحة اللغة والثقافة، وساحة الموسيقى، مع تطوير جادة عكاظ، إضافةً إلى إثراء المنطقة المخصصة للأسر المنتجة والمطاعم والمقاهي.

واطلع أمير منطة مكة على ما شهدته جادة عكاظ من تطور كبير، حيث أصبحت المدرجات تستوعب خمسة آلاف مشاهد يمكنهم الاستمتاع بالعروض المسرحية التي تُظهر فروسية العرب وشجاعتهم، وقيمهم الأخلاقية العالية التي جاء الإسلام ليتوجها ويتممها، مؤكدًا أن سوق عكاظ شهد تطورًا في السنوات الماضية.

وحول أهمية سوق عكاظ لتعريف الناشئة بالمخزون الثقافي والحضاري للمملكة، قال أمير منطقة مكة المكرمة: " إن الناشئة هم المستقبل، ونحن نرى مستقبلنا يعيش معنا بهذه الروح وبهذه العزيمة والتأكيد على تطوير هذه البلاد".
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