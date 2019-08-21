الجمعة.. بدء فعاليات "صناعة الورق اليدوى" فى الفسطاط

تنطلق في الخامسة من بعد عصر الجمعة المقبلة٬ بمركز درب 1718 بالفسطاط٬ فعاليات ورشة "صناعة الورق اليدوي" أو إعادة تدوير الورق والتي تقوم عليها المدربة نورهان عبداللطيف.



تهدف الورشة إلى التعرف على مراحل وطرق تصنيع الورق٬ من أوراق قديمة مستخدمة من قبل للحفاظ على البيئة ولصناعة قطع فنية من خامات قديمة ومهدرة.



سيكون المتدرب في نهاية الورشة قد تعرف٬ علي مراحل تصنيع الورق وطرق تلوينه وتجفيفه وسيقوم المشاركين بصنع كراسات من الورق اليدوي وكولاچ وبوك مارك وأغلفة للخطابات والتلوين على الأوراق.



يشار إلي أن إعادة تدوير طن واحد من الورق ( بحسب إحصائية علمية) يُمكن أن يُنقذ ما يُقارب 17 شجرة، و26.498 جالون من المياه، و1.438 جالون من النفط، و2.5 متر مكعب من مساحة مكب النفايات، و4000 كيلو واط من الطاقة التي قد تكفي لتوفير طاقة لمنزل لمدة ستة أشهر، ويُمكن أن يُقلل إعادة تدوير طن من الورق انبعاثات غازات الدفيئة بمقدار واحد طن متري من مكافئ الكربون.