فى خدمتك.. تعرف على جدول تطعيمات الأطفال بوزارة الصحة

تقدم وزارة الصحة مجموعة من التطعيمات للأطفال، وتحرص على منحها لهم من تاريخ ميلادهم حتى عمر عام ونصف العام، وتعرض "الدستور" هذه التطعيمات، حسب الإدارة المركزية للشئون الوقائية.



- جرعة من تطعيم الالتهاب الكبدي الفيروسي من نوع "B"، خلال أول 24 ساعة من الميلاد، بكمية نصف سنتيمتر، والتي يأخذها حقنًا بالعضل بالفخذ الأيمن، وكذلك نقطتان من تطعيم شلل الأطفال من نوع "سابين" بعد الميلاد، وتطعيم "بي. سي.جي" المضاد لمرض السل أو الدرن حقنًا داخل الجلد بالكتف الأيسر.



- يطعم الطفل لدي عمر شهرين من شلل الأطفال، والطعم الخماسي ضد كلًا من "الدفيتيريا، والسعال الديكي، والتيتانوس، والالتهاب الكبدي الفيروسي B، والانفلونزا المستدمية النزفية نمط B"، والتي تأخذ حقنًا بالعضل بالفخذ اليمني بجرعة مقدارها نصف سنتيمتر.



- وعند عمر 4 أشهر يحصل الطفل على تطعيم شلل الأطفال القديم والجديد، أحدهما يأخذ في الفم، والأخر حقنًا بالعضل في الفخذ اليسري بمقدار نصف سنتيمتر، بالإضافة لـ"الطعم الخماسي".



- وفي عمر 6 أشهر تطعيم شلل الأطفال القديم، و"الطعم الخماسي"، وفي عمر 9 أشهر تطعيم شلل الأطفال بالفم، وفي عمر عام الجرعة الخامسة من تطعيم شلل الأطفال بالفم، وتطعيم الحصبة، والنكاف، والحصبة الألمانية.



- وفي عمر 18 شهرًا، تُعطى الجرعة المنشطة لتطعيم شلل الأطفال، والحصبة، والنكاف، والحصبة الألمانية، والتطعيم الثلاثي البكتيري.