الأربعاء 21 أغسطس 2019 الموافق 20 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

باب الخير

فى خدمتك.. تعرف على جدول تطعيمات الأطفال بوزارة الصحة

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 03:51 ص
جريدة الدستور
رشا نصر
طباعة
تقدم وزارة الصحة مجموعة من التطعيمات للأطفال، وتحرص على منحها لهم من تاريخ ميلادهم حتى عمر عام ونصف العام، وتعرض "الدستور" هذه التطعيمات، حسب الإدارة المركزية للشئون الوقائية.

- جرعة من تطعيم الالتهاب الكبدي الفيروسي من نوع "B"، خلال أول 24 ساعة من الميلاد، بكمية نصف سنتيمتر، والتي يأخذها حقنًا بالعضل بالفخذ الأيمن، وكذلك نقطتان من تطعيم شلل الأطفال من نوع "سابين" بعد الميلاد، وتطعيم "بي. سي.جي" المضاد لمرض السل أو الدرن حقنًا داخل الجلد بالكتف الأيسر.

- يطعم الطفل لدي عمر شهرين من شلل الأطفال، والطعم الخماسي ضد كلًا من "الدفيتيريا، والسعال الديكي، والتيتانوس، والالتهاب الكبدي الفيروسي B، والانفلونزا المستدمية النزفية نمط B"، والتي تأخذ حقنًا بالعضل بالفخذ اليمني بجرعة مقدارها نصف سنتيمتر.

- وعند عمر 4 أشهر يحصل الطفل على تطعيم شلل الأطفال القديم والجديد، أحدهما يأخذ في الفم، والأخر حقنًا بالعضل في الفخذ اليسري بمقدار نصف سنتيمتر، بالإضافة لـ"الطعم الخماسي".

- وفي عمر 6 أشهر تطعيم شلل الأطفال القديم، و"الطعم الخماسي"، وفي عمر 9 أشهر تطعيم شلل الأطفال بالفم، وفي عمر عام الجرعة الخامسة من تطعيم شلل الأطفال بالفم، وتطعيم الحصبة، والنكاف، والحصبة الألمانية.

- وفي عمر 18 شهرًا، تُعطى الجرعة المنشطة لتطعيم شلل الأطفال، والحصبة، والنكاف، والحصبة الألمانية، والتطعيم الثلاثي البكتيري.
ads

موضوعات متعلقة

منذ ساعة و 15 دقيقة

فى خدمتك.. تعرف على جدول تطعيمات الأطفال بوزارة الصحة

منذ حوالي 8 ساعات

ضربة قاضية تصيب النظام القطري في مقتل

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على سر منع نادية لطفي الزيارة عن رشدي أباظة في نهاية أيامه

منذ حوالي 19 ساعة

ناسا تعثر على صور لـ"تابوت فرعوني" على الكوكب الأحمر

ads

الصور

image description

فعاليات اليوم الثالث من مهرجان محكى القلعة

image description

مؤتمر صحفى للإعلان عن المدير الفنى الجديد للزمالك "ميتشو"

image description

صور.. أبطال اليد يصلون القاهرة وسط استقبال حافل من الجماهير

image description

فعاليات اليوم الثانى من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

image description

موسم حصاد العنب فى الجيزة

الأكثر قراءة

ناسا تعثر على صور لـ"تابوت فرعوني" على الكوكب الأحمر

"فيفا" يعلن أسماء اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة

فى خدمتك.. تعرف على جدول تطعيمات الأطفال بوزارة الصحة

السعودية تعلن رسميًا بدء العمل بنظام السفر والوثائق الجديد

أيام زمان

تعرف على سر خوف محمد عبدالوهاب من الطائرات.. صور نادرة

بدأت في "صالون" منزلها.. تعرف على قصة حب عقيلة راتب وزوجها

محسن محيي الدين ونسرين قصة حب كللت بالزواج بسبب وصية

تعرف على سر منع نادية لطفي الزيارة عن رشدي أباظة في نهاية أيامه

الصحة

حمض الفوليك للآباء أيضًا قبل الحمل

انتشار بكتيريا خارقة في أوروبا

تحذير مهم من خطر الكاتشاب على الصحة

كيف تتجنب التعرض للسكتة الدماغية؟

الرئيس نيوز

النيابة تكشف: معاكسات "بريئة" وراء مقتل فتاتي الحوامدية

"تشريفة عسكرية" لنقل 25 مومياء من المتحف المصري إلى الفسطاط

ماذا قال عمرو وردة.. ردا على تصريحات محمد صلاح؟

طائرة "مجهولة" تقصف مخزنا لقوات "الحشد الشعبي" العراقية

منوعات

كلب مات بعد دقائق حزنا على وفاة صاحبه الشاب

قريبًا.. الطلاق في السويد عبر الإنترنت

اكتشاف العدو الطبيعي للطحالب الزرقاء في بحيرة شرقي الصين

أسرار جديدة يكشفها العلم عن نكهة النعناع.. تعرف عليها ؟

كشكول

"التنسيق" يعلن انتهاء رغبات التحويلات لـ"لتقليل الاغتراب" للقبول بالجامعات

شاهين: عودة جميع المعلمين المنتدبين لأعمال إدارية لمدارسهم قبل يوم الخميس

رئيس قطاع المعاهد يطمئن على امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية بالقليوبية

"تعليم دمياط" يستعد لإستقبال العام الدراسي الجديد بكامل طاقتة

إسلام سياسي

تونس تبدأ فى محاكمة "التنظيم السري" لحركة النهضة الإخوانية

حفلة "رابعة" تثير حفيظة شباب الإخوان ويسألون قادة الإرهابية "من أين لكم هذا؟"

الغضب يسود شباب الإخوان بعد تصريحات نائب المرشد

وزارة الداخلية: مقتل 11 إرهابيا داخل مزرعة بالعريش


زيت وسكر

كيف تحافظ على صحة عظامك؟

بشرى سارة للحاجزين بأراضي الإسكان الإجتماعي

“التموين” تبحث اجراءات التعاقد على السلع الغذائية

“الصحة”: لا يوجد أمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين

مقالات الرأي
ماجد حبته
الرأس بـ5000 دولار!
منى رجب
طريق الخطر الشمالى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد عبداللطيف دراز.. تحمل الأذى فى سبيل المبادئ
القس. رفعت فكرى
الإنسان هو الحب
المزيد

الثقافة

"عبد الدايم" توجه بزيادة منافذ بيع تذاكر مهرجان القلعة

صدور ثلاثية "مباريات الجوع" فى نسختها العربية

اليوم.. حكاية "أندريا بوتشيلـّي" بمكتبة الإسكندرية

الليلة.. "كشكول تحضير" على طاولة الحرية للإبداع

صفحتنا ع الفيس بوك