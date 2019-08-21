ماتيوس يدعم الاعتراف بألعاب الرياضة الإلكترونية

أكد القائد الأسبق للمنتخب الألماني، لوثار ماتيوس، دعمه للرياضة الإلكترونية.



وقال ماتيوس في تصريح له على هامش معرض ألعاب الحاسوب، في مدينة كولونيا الألمانية، إن اعتراف الاتحاد الرياضي الأولمبي الألماني رسميا بالألعاب التنافسية "مسألة وقت".



ورأى ماتيوس، 58 عاما، أن هناك حاجة لبعض الوقت "ثم يتم الاعتراف بهذه الألعاب، لن يمكن التحايل على ذلك، وأعتقد أن ذلك صحيح".



وأوضح ماتيوس، أول من يحصل على لقب أفضل لاعب كرة قدم في العالم، أن الشباب يبدي حماسة كبيرة لهذا النوع من الرياضة، "وإذا كان الإنسان مغرما بشيء فيجب ألا نقف أمامه".



وأكد ماتيوس أن كرة القدم بالنسبة له تمارس في الملعب، ولكنه قال إن بعض الشباب لديهم فهم آخر لذلك، ويرون أن الرياضة الافتراضية هي أيضا كرة قدم.



وأظهرت دراسة تزايد الاهتمام بكرة القدم الافتراضية، غير أن ماتيوس يؤكد في الوقت ذاته أنه لا يمارس ألعابا حاسوبية.