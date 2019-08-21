خليل زاد: واشنطن مستعدة لاختتام المفاوضات مع طالبان

أعلن الموفد الأمريكي إلى أفغانستان زلماي خليل زاد الثلاثاء، أنّ بلاده مستعدّة لاختتام مفاوضات السلام مع حركة طالبان، خلال الجولة المقبلة المقرّر عقدها في الأيام المقبلة في الدوحة.



وقال خليل زاد في تغريدة على تويتر "أسبوع مثمر في واشنطن. أطلعت الإدارة على المرحلة التي بلغناها وعلى الخطوات المقبلة. ها أنا عائد مرة أخرى. المحطة الأولى في الدوحة حيث سنحاول اختتام المفاوضات حول القضايا المتبقية".



وأضاف: نحن جاهزون. فلنر ما إذا كانت طالبان هي كذلك أيضًا.



وأتت تغريدة خليل زاد بعيد ساعات من إعلان الخارجية الأمريكية أن الموفد الأمريكي سيتوجّه إلى قطر لإجراء مزيد من المحادثات مع حركة طالبان، مع ظهور مؤشرات على احتمال التوصل إلى اتفاق للسلام في أفغانستان.



وغادر خليل زاد الثلاثاء واشنطن متوجّهًا إلى الدوحة التي سينتقل منها إلى كابول للتشاور مع الحكومة الأفغانية بشأن عملية السلام.



وقالت الوزارة إنّ محادثاته مع القيادة الأفغانية "ستشجّع على الاستعداد الكامل للمفاوضات بين الأفغان".