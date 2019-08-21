اليوم.. حفل إطلاق رواية "سميته كرافتة" بالمركز النمساوى

يستضيف المركز الثقافي النمساوي بالقاهرة، في السادسة مساء اليوم الأربعاء٬ بالتعاون مع دار العربي للنشر والتوزيع٬ لقاءًا مفتوحًا لإطلاق ومناقشة رواية "سميته كرافتة" للكاتبة النمساوية ميلينا ميتشيكو فلاشر وترجمة أحمد صلاح.



"سميته كرافتة" نشرت في فبراير 2012 ونالت جائزة "ألفا" النمساوية للآداب في العام نفسه، كما رشحت في القائمة الطويلة لجائزة الكتاب الألماني (2012)، ورُشحت لجائزة "ديورافتِه" للأعمال الأدبية للشباب في عام 2015، ورُشحت لجائزة "دبلن" الأدبية في عام 2016.



من خلال هوية الكاتبة متعددة الجنسيات، فهي من أب نمساوي وأم يابانية، تروي أحداث الرواية باللغة الألمانية في اليابان، حيث يقرر "هيرو" أن يخرج من عزلته ليرى الحياة، ليجعل البداية على دكة في إحدى الحدائق فيلتقي بموظف يكبره بعدة أعوام، يسردان لبعضهما بعضًا الكثير من لحظات حياتهما، بعضها مليء بالفرح وبعضها مليء بالحزن، بعضها مليء بالخوف وبعضها مليء بالضعف، بعضها مليء بالحب وبعضها مليء بالكراهية.



تسرد الرواية أنهما يتفقان معًا ويكتشفان أن هناك عاملًا مشتركًا بينهما، ومن ثم يأخذان على عاتقهما الكثير من الآمال والوعود، فالمهم هو ما تعلمته من كل مواقف حياتك، هل جعلت منك إنسانًا أفضل أم جعلتك تقف متسمرًا في مكانك؟ إلى أي مدى سيظل السكوت هو الحل الأمثل؟ وهل هو الحل الأمثل فعلًا؟ إلى أي مدى ستظل في عزلتك؟ حتى لحظة فوات الأوان؟.