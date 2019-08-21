تأهل "كارينيو" إلى ثالث أدوار وينستون سالم

حجز الإسباني بابلو كارينيو بوستا بطاقة التأهل للدور الثالث ببطولة وينستون سالم المفتوحة للتنس، إثر فوزه في الدور الثاني، الثلاثاء، على الروماني ماريوس كوبيل، بمجموعتين لواحدة.



واحتاج المصنف الـ64 عالميًا لساعتين تقريبًا من أجل حسم اللقاء بنتيجة 6-3 و6-7 (3-7) و6-4.



ويعد هذا الانتصار الثاني لكارينيو على منافسه الروماني، بعد أن التقيا لأول مرة هذا العام في الدور الأول ببطولة سنسيناتي للأساتذة.



وسيلتقي كارينيو بوستا في الدور الثالث مع المتأهل من البوسني دامر دزومور والإيطالي لورينزو سونيجو.



ويعد بابلو كارينو بوستا، اللاعب الوحيد الذي يشارك في النسخة الحالية وسبق له التتويج بها، حيث توج باللقب من قبل في عام 2016 على حساب روبرتو باوتيستا أجوت.