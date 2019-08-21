الجمعة.. مناقشة وتوقيع "رصاصة فى قلب مهمل" بنادى الزهور

يستضيف نادي الزهور بمدينة نصر، يوم الجمعة المقبل في تمام السابعة مساءً، حفلًا لتوقيع ومناقشة رواية "رصاصة في قلب مهمل" للكاتب محمود بدر الدين.



تتناول الرواية فكرة الصراع الداخلي الذي يحدث نتيجة إهمال المشاعر واعتبارها شيئًا ثانويًا، والبحث عن إرضاء الذات أيا كانت النتائج، وهو الأمر الذي تعانيه البطلة خلال أحداث العمل الأدبي الذي تمكن الكاتب من سرده بأسلوب سلس ومشوق؛ ليصل بالقارئ إلى نهاية غير متوقعة أثناء قراءة الأحداث.



يذكر أن "رصاصة في قلب مهمل" والتي صدرت حديثًا عن دار روافد للنشر والتوزيع هي أول الأعمال الأدبية الروائية للمهندس محمود بدر الدين، وأيضًا هو التعاون المشترك الأول بين بدر الدين ودار روافد للنشر والتوزيع.