"ثقافة الإسماعيلية" تناقش"موسوعة الأغنيات فى السينما المصرية"

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة المتنوعة بثقافة الإسماعيلية، حيث نظم قصر الثقافة عرض فيلم تسجيلى بعنوان "قناة السويس إعجاز وإنجاز" بمناسبة الاحتفال بذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة، كما أقام القصر محاضرة عن رسوم الكاريكتير لمحمد محروس ضمن نشاط التذوق البصرى، تحدث فيها عن القواعد الأساسية فى رسوم الكاريكتير.



وعقدت مكتبة أبو صوير مسابقة فى المعلومات العامة عن المحافظات المصرية بدار الأرقم بأبو صوير، بينما أعد بيت ثقافة القنطرة شرق رسوم للأطفال ضمن نشاط المواهب.



ونظمت مكتبة القصاصين معرض كتب متنوعة للأطفال، كما عقدت مكتبة السبع أبار مناقشة كتاب "موسوعة الأغنيات فى السينما المصرية" الجزء الخامس، ناقشه مسئول المكتبة.