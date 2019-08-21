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الثقافة

بالصور.. فعاليات الليلة الثالثة لمهرجان القلعة للموسيقى والغناء

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 12:39 ص
جريدة الدستور
ايهاب مصطفى
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وسط جموع من شباب مصر المستنير، تجاوز عددهم ١٥ ألف شاب، شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة فعاليات الليلة الثالثة من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء الـ ٢٨، والذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، وأحياها كل من فريق مسار إجبارى والمطرب محمد محسن.

وأبدت "عبد الدايم" سعادتها بأحد صور استجابة الجيل الجديد لرسائل الثقافة التى تدعو إلى انتقاء المواد الإبداعية المتنوعة والهادفة إلى السمو بوجدان المجتمع وتحقيق محاور التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن السلوك الحضارى للأعداد الغفيرة التى تواجدت بالحفل يعد مردودا إيجابيا لجهود الدولة فى مجال بناء الإنسان والناتجة عن الإيمان بأهمية دور الفنون الجادة فى تنمية وتطوير الوعى.

ومن داخل الحصن العريق الشاهد على تاريخ مصر الحافل بالإنجازات، استهل الحفل بعاصفة من التصفيق والتهليل قابل بها الحضور فريق مسار إجبارى الذى نجح فى تكوين قاعدة جماهيرية أسطورية من النشء والشباب باعتباره معادلا فنيا لأحلامهم وطموحاتهم، ومن خلال أعمال متنوعة تحمل إيقاع وروح العصر شرع فى رواية قصة جيل يسعى إلى إثبات الذات ورسم خارطة لمستقبل مشرق يعكس المكانة الريادية للوطن ويستند الى حضارة سبعة آلاف عام كان منها "متخافش، افتح بيبان، حاوى، شيروفوبيا، زيك أنا، مساومات، كانت هتفرق فى الوداع ومقاطع من الأوبريت الشهير الليلة الكبيرة.

ثم اصطحب محمد محسن الجميع فى رحلة إلى عالم الطرب وبصوته القادم من زمن الفن الجميل تغنى وسط تفاعل الحضور بعدد من روائع خالد الذكر سيد درويش، كان منها أهو ده اللى صار - الحلوة دى - التحفجية وكل ده كان ليه لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب ومن أعماله الخاصة تمر الليالى، فى قلبى مكان، ما املكش، يا حبيبتى، حبايب زمان، أنا أتوب عن حبك، قد إيه القلب يعشق، يا غنوة مبتكملش، نشبه لبعض، كما استعرض إمكانياته الفنية بأداء أغنية قلبى يحبك انتى باللهجة التونسية والتى نالت إعجاب واستحسان الجماهير.
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