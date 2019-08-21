تشيلسى يوافق على انتقال دايفيد زاباكوستا لروما

وافق نادي تشيلسي الإنجليزي على رحيل لاعبه دايفيد زاباكوستا إلى صفوف فريق روما الإيطالي في موسم الانتقالات الصيفي الحالي.



ويرغب اللاعب في الحصول على مزيد من فرص اللعب خلال الفترة المقبلة، لذا فهو من طلب مغادرة ملعب ستامفورد بريدج هذا الصيف والعودة مجددا لإيطاليا.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "مترو" الإنجليزية، فإن تشيلسي وافق على رحيل زاباكوستا إلى روما على سبيل الإعارة، وقد تتضمن هذه الصفقة بند الشراء الدائم بعد الإعارة.



وعلى الرغم من عدم إبرام تشيلسي أي صفقات هذا الصيف بسبب الحظر المفروض على النادي من قبل الفيفا، إلا أن فرانك لامبارد مدرب الفريق يرى عدم حاجة البلوز إلى اللاعب الإيطالي.



ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي لزاباكوستا في تشيلسي في عام 2021 المقبل.