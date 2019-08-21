وكيل ديمبيلى: اللاعب لن يغادر برشلونة

أكد موسى سيسوكو، وكيل الفرنسي عثمان ديمبيلي، نجم برشلونة الإسباني، أن الأخير لن يترك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالي، على الرغم من اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى بضمه.



وارتبط اسم ديمبيلي مؤخرًا، بالانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي وبعض الأندية الأخرى، وهو ما دفع وكيله لإصدار بيان رسمي للرد على كل هذه الأنباء.



وأكد سيسوكو في بيانه، أن اللاعب لن يغادر برشلونة، قائلًا: "على الرغم من عروض العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، لكن عثمان مقتنع ببقائه في كامب نو، ولا يخطط لمغادرة برشلونة في أي وقت، إنه يشعر تمامًا بالانتماء ويصر على فرض نفسه على المدى الطويل".



وأضاف، أن ديمبيلي يعرف أنه يجب عليه الامتثال للالتزامات اليومية للنجاح في برشلونة، ويأسف لأن الإصابة تعني غياب في الوقت الذي كان يبدو فيه أنه موسم جيد، استعد له بشكل مميز.



وكشف: "الخلافات التي تتردد لا أساس لها من الصحة، والهدف منها تشويه صورته، ولن يكون لها أي تأثير، لأن ديمبيلي لن يتأثر بما يقال عن الانتقالات أو التوقيعات المحتملة".



وفي إشارة واضحة إلى وصول نيمار أو إدراج ديمبيلي في عملية توقيع نجم باريس سان جيرمان، أكد:"عثمان لاعب في برشلونة وسيبقى هناك بنسبة 1000 بالمائة".