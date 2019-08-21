شركات أوروبا تعانى من تراجع الأرباح فى 2019

أفادت بيانات حديثة، اليوم الثلاثاء، أن الشركات الأوروبية ستعلن عن تراجعات أكبر مما كان متوقعًا في أرباح الربعين الثاني والثالث من العام، مع استمرار تدهور حالة الشركات بالقارة، وسط تباطؤ في قطاع الصناعات التحويلية.



ومن المتوقع، وفقًا لأحدث البيانات من "آي بي إي إس" رفينيتيف، أن تعلن الشركات المدرجة على المؤشر ستوكس 600 الأوروبي تراجعًا في ربحية السهم يصل إلى 2.6%، وهو ما سيكون أسوأ أداء ربع سنوي للمنطقة منذ الربع الثالث من 2016، وفقًا لرويترز.



وسيكون هذا أيضًا هو التراجع الفصلي الثاني على التوالي، مما يعني ركودًا لقطاع الشركات في المنطقة، وبالمقارنة، كان تراجع الأرباح المتوقع 1.6% في متوسط التقديرات الصادر، يوم الثلاثاء الماضي.



ومن المتوقع ارتفاع الإيرادات 3.1%، صعودًا من 3% في توقعات الأسبوع الماضي، وتشير التكهنات أيضًا إلى تفاقم التراجع المتوقع في أرباح الربع الثالث؛ حيث أصبحت نسبة الانخفاض المتوقعة 1.8% مقارنة مع 1% قبل أسبوع.



وأعلن نحو 255 شركة من الـ600 شركة المسجلة على المؤشر نتائج الربع الثاني حتى الآن، وبلغت نسبة الشركات التي تجاوزت توقعات المحللين أقل بقليل من النصف.