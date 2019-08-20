الأربعاء 21 أغسطس 2019 الموافق 20 ذو الحجة 1440
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فعاليات اليوم الثالث من مهرجان محكى القلعة
الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 11:58 م
تصوير : هادى كرم
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