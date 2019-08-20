أستون فيلا يعتذر بعد رحيل أحد مسؤوليه

قدم أستون فيلا، اليوم الثلاثاء، اعتذاره الكامل بعد رحيل كيفين ماكدونالد عن منصب مدير تطوير قطاع كرة القدم بالنادي، في أعقاب تحقيقات تتعلق بالتنمر.



وأكد النادي الإنجليزي في بيان له أن ماكدونالد لاعب الوسط السابق لليفربول، والذي تولى تدريب أستون فيلا بشكل مؤقت ثلاث مرات، رحل عن منصبه بشكل فوري.



وقرر أستون فيلا إيقاف ماكدونالد انتظارا لما ستسفر عنه نتيجة التحقيقات المستقلة بعد أن نشرت صحيفة "ذي جارديان" البريطانية تقريرا عن حدوث وقائع تنمر من قبل لاعبين سابقين.



وأشار أستون فيلا في بيانه "أستون فيلا يعتذر لكل اللاعبين الذين تأثروا بالتصرفات التي لن يتسامح معها النادي اليوم".