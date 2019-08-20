مدرب اتحاد جدة: لم نتفاجأ بمستوى اتحاد جدة بل بمستوانا

عبر خوسيه سييرا، مدرب اتحاد جدة السعودي عن رضاه بأداء فريقه أمام العهد اللبناني في ذهاب دور الـ32 للبطولة العربية للأندية الأبطال "كأس محمد السادس"، مشددًا على أهمية المواصلة في العمل لتحسين الأداء.



وقال سييرا في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المواجهة اليوم الثلاثاء: "بشكل عام قدمنا مباراة ممتازة، من ناحية المستوى الفني والنتيجة واستحقينا الفوز".



وتابع: "يجب الثبات على نفس المستوى في لقاء الإياب، لنثبت للجميع بأن الفوز الذي تحقق اليوم لم يكن بمحض الصدفة.. يجب عدم الاكتفاء والمواصلة في العمل لتحسين أداء الفريق".



من جانبه، أبدى باسم مرمر مدرب العهد اللبناني عدم رضاه عن أداء فريقه في اللقاء.



وقال مرمر في المؤتمر الصحفي: "لم نتفاجأ بمستوى اتحاد جدة، بل تفاجأنا بمستوانا حيث لم نتوقع هذا المستوى من قبل اللاعبين".



وأضاف: "الظروف لم تخدمنا في اللقاء، اتحاد جدة نجح في التسجيل مبكرًا، في الوقت الذي كان فيه فريقنا مشغولًا بكسر رهبة اللقاء".



وأكد مرمر أن لاعبيه لم يفقدو الأمل بالعودة في لقاء الإياب، قائلًا: "لا توجد لنا مبررات لخسارة اليوم.. لكن لا يزال لدينا أمل للتعويض في الإياب على أمل تحقيق مفاجأة، ولكن يجب أن نعترف بأن الأمور أصبحت صعبة".