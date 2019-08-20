رئيس البنزرتي: الصفقات الجديدة جاهزة للمشاركة في البطولة العربية

أكد رئيس النادي البنزرتي عبد السلام السعيداني، أن الصفقات الجديدة أصبحت جاهزة للمشاركة في الدور التمهيدي لكأس محمد السادس للأندية العربية البطلة المقامة حاليا بالمغرب.



وقال السعيداني خلال تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" اليوم الثلاثاء: "كل لاعبي النادي الرياضي البنزرتي على ذمة المدرب.. شكرًا للجامعة التونسية لكرة القدم على التسريع في إجراءات رفع العقوبة.. عذرًا لأصحاب القلوب المريضة الذين يتمنون سقوطنا".



وتجدر الإشارة إلى أن مدرب البنزرتي ناصيف البياوي لم يعوّل أمس أمام نادي تيليكوم الجيبوتي في الجولة الافتتاحية من الدور التمهيدي للبطولة العربية، على أي لاعب من المنتدبين الجدد الذين سافروا مع الفريق إلى المغرب.



وضم البنزرتي كلا من: علي العياري والجزائري جمال الدين شتال وهتان البراطلي والكاميروني جابريال كاك وآدم الرجايبي الذين لم يكونوا مؤهلين قانونيا لتعزيز صفوف الفريق بسبب القضايا المرفوعة ضد النادي من قبل لاعبيه السابقين الحسن سو وإبراهيما واتارا، وهو ما كلف البنزرتي قرار المنع من الانتدابات.