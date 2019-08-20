لاعب العهد اللبناني: خسارتنا كانت متوقعة من اتحاد جدة

أبدى محمد حيدر، لاعب العهد اللبناني عدم تأثره بالخسارة من اتحاد جدة بثلاثية نظيفة في المواجهة التي أقيمت بجدة اليوم الثلاثاء، ضمن ذهاب دور الـ32 من بطولة محمد السادس للأندية العربية الأبطال.



وقال حيدر في تصريح صحفي عقب اللقاء: "أول مباراة في الموسم للفريق أمام الاتحاد طبيعي أن تكون صعبة، والنتيجة كانت متوقعة".



وتابع: "لسنا نادمين على الخسارة وهي تجربة رائعة لنا، من خلال لعب مباراة قوية مع فريق بحجم الاتحاد استفدنا منها الكثير".



وأضاف: "نسعى في مواجهة الإياب الاستفادة بشكل أكبر، بغض النظر عن النتيجة هدفنا بطولة الاتحاد الآسيوي".



ونوه حيدر بأنهم لم يفقدو الأمل في مواجهة الإياب، قائلًا: "في كرة القدم، لا يوجد ما يسمى بفقدان الأمل، ولا يعرف أحد ماهي ظروف اللقاء القادم".



وأردف: "الاتحاد حقق ثلاثة أهداف بأخطاء ارتكبها لاعبونا، ولولا وجود الأخطاء لكن النتيجة مختلفة".