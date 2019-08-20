المُرشح التوافقي لرئاسة الحكومة بالسودان: سأكون رئيس وزراء لكل السودانيين

أكد الاقتصادي الدولي الدكتور عبد الله حمدوك، المُرشح التوافقي لتولي منصب رئيس الوزراء في السودان، أنه سيكون رئيس وزراء لكل أهل السودان.



ونقلت الصفحة الرسمية للقوات المسلحة السودانية، على موقع "فيسبوك"، مساء اليوم الثلاثاء عن حمدوك قوله، إن التوافق الذي حظي به ترشيحه لرئاسة مجلس الوزراء، عبء كبير على عاتقه، لافتا إلى أن وضع السودان يتطلب التعاون والاتفاق على برنامج اقتصادي وإصلاح للخدمة المدنية ورفع مقدرتها.



وأكد حمدوك ضرورة عقد مؤتمر قومي للاقتصاد والنهضة ودعوة الكفاءات السودانية في الخارج إلى الإسهام في مشروع نهضوي سوداني.

ومن المقرر أن يعود حمدوك إلى الخرطوم غدا، على أن يؤدي مساء غدا اليمين الدستورية أمام "مجلس السيادة"، الذي أعلن تشكيله اليوم ويتسلم السلطة غدا بأداء القسم الدستورية.



وأناط الإعلان الدستوري بقوى إعلان "الحرية والتغيير" اختيار رئيس الوزراء منفردة، وهى توافقت على حمدوك، والمجلس العسكري الانتقالي رحب من جانبه، بهذا الاختيار.



وقال رئيس اللجنة السياسية في المجلس العسكري الفريق شمس الدين الكباشي اليوم إن رئيس الوزراء سيعين غدا، ويؤدي اليمين مساء.