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رياضة

أياكس الهولندي يتعادل سلبيًا مع أبويل القبرصي في "تمهيدى أبطال أوروبا"

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 11:40 م
جريدة الدستور
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تعادل فريق أياكس أمستردام الهولندي سلبيا مع مضيفه أبويل نيقوسيا القبرصي في المباراة التي جمعتهماء مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الدور التمهيدى لدورى أبطال أوروبا.

ويأتى آياكس ضمن قائمة تضمن 12 فريقًا تتنافس على 6 مقاعد متاحة في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، إذ يحتاج الفريق الهولندي للفوز في مجموع مواجهتي الذهاب والإياب بالدور التمهيدي.

ويستعد آياكس أمستردام لاستضافة الفريق القبرصي، 28 أغسطس الجاري، على ملعب يوهان كرويف في العاصمة الهولندية في لقاء الإياب.

وفاز كلوب بروج البلجيكي على لاسك لينز النمساوي بهدف وحيد في المباراة التي جمعتهما على ملعب (استاد لينزر)، ضمن المنافسات ذاتها.

وأحرز هدف كلوب بروج هانز فاناكن من ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة من المباراة.

وفاز سلافيا براغ التشيكي على كلوج الروماني بهدف دون رد، أحرزه لوكاس ماسوبوست في الدقيقة 28 من عمر المباراة.
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