لسرقة ربع مليون جنيه.. تفاصيل ضبط محاسب بـ«النقاب»

ورد بلاغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة التابع لمديرية أمن القليوبية، يفيد بتمكن الأهالي من ضبط أحد الأشخاص مرتديًا ملابس نسائية "نقاب"، حال القيام بسرقة إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة القسم خاصة بـ"صاحب شركة لتجارة المواد البترولية".



بالانتقال والفحص تبين أن المضبوط "محاسب بالشركة المُشار إليها"، وعُثر بحوزته على (مبلغ مالي قدره 265 ألف جنيه - خاتم شعار الجمهورية مصطنع منسوب لإحدى الكليات – بعض الأوراق الخاصة بالشركة محل عمله)، وبسؤاله أفاد بأنه توجه لمنزل مالك الشركة عقب علمه بسفر الأخير، وإرتدى "النقاب"؛ للتخفي لوجود كاميرات مراقبة بالمنطقة.



وكشفت التحريات قيام المتهم بسرقة المبلغ المالي المضبوط بحوزته، لوجود خلافات مالية بينه وبين صاحب الشركة، وعدم قيام صاحب الشركة بمنحه مستحقاته المادية منذ عام تقريبًا، وبسؤاله عن الخاتم المصطنع المضبوط بحوزته، قرر بإضطلاع صاحب الشركة بإعداده، واستخدامه في مجال العمل؛ لإعداد تقارير المعاينة المقرر إجراؤها من الجهات المعنية؛ لإنهاء الموافقات المطلوبة لصرف حصص المواد البترولية لعملاء الشركة، وأضاف بعلمه ومشاركته لمالك الشركة في ذلك الأمر، نافيًا علمه بمصدر تحصل مالك الشركة على ذلك الخاتم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.