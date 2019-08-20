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رئيس الاتحاد يكشف حجم الإنفاق على منتخب ناشئي اليد

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 11:31 م
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
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كشف هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، عن حجم الإنفاق على منتخب ناشئي اليد، الذي فاز ببطولة كأس العالم لعام 2019.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إنه على مدار العام الماضي تم إنفاق 5 ملايين جنيه على فريق منتخب ناشئي اليد.

ولفت إلى أن هذا الرقم ضعيف جدًا في عالم الرياضة، موضحًا أن تجربة الرعاة لم تنجح بعد.

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