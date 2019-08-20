سكرتير عام البحر الأحمر يبحث مد خط الغاز الطبيعي من الغردقة إلى سفاجا

بحث سكرتير عام محافظة البحر الأحمر عبد الفتاح تمام، اليوم الثلاثاء، مع ممثلي الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو) الإجراءات اللازمة لاستخراج تصاريح إنشاء ومد خط غاز "الغردقة سفاجا" لتغذية القرى السياحية بمدينة الغردقة وتوصيل الغاز الطبيعي إلى منازل سفاجا.



وذكر بيان لمحافظة البحر الأحمر أن مد خط الغاز إلى مدينة سفاجا يأتي في إطار خطة الحكومة والمحافظة التي تهدف لتوسيع نطاق تغطية الغاز الطبيعي، وإمداد المنازل بمصدر مستقر للطاقة لتخفيف المعاناة عن غير القادرين.



وقال السكرتير العام - وفق البيان - إن الدكتور أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر أكد ضرورة مراعاة المعايير الفنية والإجراءات اللازمة أثناء أعمال توصيل خط الغاز إلى سفاجا لتفادي حدوث تأثيرات على مرافق البنية التحتية الأخرى، إضافة إلى التخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن أعمال الحفر.



من جانبه، أكد المهندس أحمد سامي مدير إدارة المساحة بالشركة أن خط الغاز سيبدأ من غرفة النهاية بمدينة الغردقة والتي سيتم توسعتها، مضيفًا أن خط الغاز سيكون بقطر 24 بوصة وبطول 40 كيلومترا.