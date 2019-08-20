شريف عامر يلتقط صورة تذكارية مع منتخب اليد للناشئين وكأس العالم

حرص الإعلامي شريف عامر، في ختام حلقة اليوم من برنامج "يحدث في مصر"، الذي يقدمه عبر فضائية "إم بي سي مصر" على التقاط صورة تذكارية، مع كأس العالم لكرة اليد للناشئين، ومع أعضاء المنتخب بالكامل، والجهاز الفني، ورئيس الاتحاد المصري لكرة اليد.



وكان هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، أكد خلال حديثه أن الاتحاد جهز لبطولة كأس العالم منذ عامين، موضحًا أنه كان لديهم هدف تجهيز نواة للمنتخب الأول في كأس العالم للكبار في 2021 الذي يتم تنظيمه على أرض مصر.



ومن ناحيته، أكد المدير الفني لمنتخب ناشئي كرة اليد مجدي أبوالمجد، أن الاتحاد لم يتدخل في اختيار اللاعبين، وأن الاختيار كان رؤية الجهاز الفني بالكامل.



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "توجد ثقة متبادلة بين الجهاز الفني واتحاد كرة اليد، حيث يثق الاتحاد فينا ثقة كاملة".

