حسام الدين محمود يكتب: الدبلوماسية الشعبي حلقة الوصل المفقودة

◄عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين

في علاقات الدول ببعضها البعض الكثير من اليات التفاعل والتقارب التي تزيد من التفاهم بين هذة الدول ولاسيما الدول التي ترتبط بأواصر تاريخية وجغرافية ، وتستخدم هذة الدول علاقاتها السياسية والدبلوماسية لتحقيق هذا التقارب والتكامل وايضا منها البعات الدبلوماسية الشعبية والتي تحدث فارق كبير عن غيرها لانها علاقات شعبية من الدرجه الاولي من افراد مختلفه من فئات المجتمع اصحاب تجارب بارزه في مجتمعاتهم تلك البعثات تعطي انطباع كبير عن الدوله الموفده منها والمبعوثة اليها ومن ثم يتحقق مفهوم ترابط الشعوب وهو المفهوم الاهم في العلاقات بين البلدانالدبلوماسية الشعبية هي احد اهم الادوار التي من الممكن ان تقوم بها الدول من خلال فئات مختلفه وبعثات دولية في ظل هذا التطور التكنولوجي الكبير وثورة الاتصالات في العصر الحديث للتفاعل في القضايا المعاصرة محلياً وأقليمياُ ودولياً وايضا المساهمة في طرح حلول لها علي المستوي الشعبي لانها قضايا تمس الشعوب في المقام الاول والدبلوماسية الشعبية ليست بديل عن الدبوماسية الحكومية بل مكملا لها لتحقيق مكاسب دبلوماسية اكبر واعمق ولا يمكن الاستغناء عنها أو التقليل من أهميتها. كما انه تزداد هذه الأهمية كلما زادت مكانة وحجم الدولةان الدبلوماسية الشعبيةيطلق عليها الدبلوماسية العامة أو الناعمة هي ليست بعمل جديد اليوم ، فقد تمت ممارستها والعمل بها منذ عقود كثيرةمضت، إلا أن ما يعتبر جديدا هو تصنيفها كعلم مستقل ومنحها مصطلحا جديدا ومستقلا عن العمل الدبلوماسي الرسمي. وتعتبر الدبلوماسية الشعبية بأنها النشاطات التي تبذلها دولة ما خارج حدودها الجغرافية، عن طريق الاستعانة بشعبها لكسب الرأي العام الخارجي، بعيدا عن نشاط السفارات والبعثات الدبلوماسية والإعلام الرسمي لها وهو ما نحتاجه اليوم جدا علي مستوي الامة العربية والقارة الافريقية لمواجهه التحديات والتكتلات العالمية لتوضيح صورة ومفهوم ما تقوم به كل دوله لشعبها من خلال شعبها ولنقل تجارب الدول الناجحه في المواقف الهامة من تاريخها وايضا تجارب تلك الدول في المجالات والنشاطات العديدة المختلفة مثل التعليم والثقافةوالتراثوالتاريخ والرياضة وذلكيحقيق المصالح القومية للدولة من خلال إعلام الجمهور الخارجي والتأثير فيه ،حيث ان الدبلوماسية الشعبية تعتمد على كيفية إدارة الدول بشكل مباشر أو غير مباشر لوجودها خارج حدودها عن طريق التبادل المفتوح للأفكار والمعلومات والتي تعتبر سمة مميزة للمجتمعات المتقدمة