أمين بدر يكتب: مصر مستقرة.. وإللى جاى أحسن

◄عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

شهدنا جميعا وشهد العالم من حولنا المشروعات القومية التى تم انجازها خلال السنوات الخمس الماضية بإرادة وعزيمة قوية من المصريين في العديد من القطاعات مثل الاسكان والطرق والكهرباء والطاقة والصناعة والزراعة وقناة السويس، كلها مشروعات تنموية وخدمية تقوم بها الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وبأيادي وعقول مصرية واعية ذكية تعرف ما ستجنيه من هذه المشروعات .فمصر غنية بعزيمة أبنائها ومجتمعها الفتى ... والإحصائيات الرسمية تشير إلى أن 65% من سكانها في مرحلة ما بين 15 الى 40 عاما، كما تتميز مصر بشباب واعد حـاز على اهتمام القيادة السياسية .. فعمل وأجتهد وأنتج، وساعده في ذلك جيل من الخبرات الوفية ..ونتيجة لذلك انخفضت نسبة البطالة لتصل الى 8.1 % عام 2019 بعد أن كانت النسبة 13.4 % عام 2013، وزادت معدلات النمو الاقتصادى لتصل الى 5.6 % فى الناتج المحلى أوائل هذا العام مقابل 2% عام 2013.ولعلكم تتفقون معي في أن السر في كلمة " الاستقرار " .. بكل أبعاده الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، هو نجاح النظام السياسي، وهو ضرورة من ضرورات العيش الكريم، وهدف تسعى له كل الدول والمجتمعات دون استثناء، وتعد له الاستراتيجيات والخطط، فلا يمكن لأى مجتمع أن يحقق تنمية اقتصادية أو تعليمية أو ثقافية أو سياسية في غياب النظام السياسي القوي المتكامل .وإذ بدأت العديد من العقول والأيادي المصرية تسير على الطريق الصحيح للوصول إلى مواكبة جادة للعصر واللحاق بمسارات التقدم، فالأمر يضع على عاتقنا جميعاً مسئولية بذل كل الجهد للمضي قدماً نحو أهدافنا ، واللحاق بمن بدءوا هذه المسيرة بعزم وتكاتف حتى تسرع خطانا نحو النهضة المنشودة.وأخيرا وبمناسبة نجاح مصر في تنظيم بطولة الأمم الأفريقية لهذا العام - وهو انجاز أخر يضاف للمصريين وللقيادة السياسية -، اتوجه بكل الشكر والتقدير للكابتن محمد فضل رئيس اللجنة المنظمة للبطولة على المجهود المتميز الذي بذله في تنظيم البطولة بالشكل الذي نال إشادة الأوساط الرياضية على مستوى العالم.