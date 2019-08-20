الأربعاء 21 أغسطس 2019 الموافق 20 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

عالم

قناة السويس الطريق الأفضل.. مسارات السفينة الإيرانية بعد إطلاق سراحها

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 11:19 م
جريدة الدستور
محمد عمر
طباعة
غادرت ناقلة النفط الإيرانية "غريس 1"، التي احتجزتها سلطات جبل طارق الشهر الماضي بأمر من بريطانيا، الميناء الذي كانت ترسو فيه متجهة إلى إيران، وسط مخاوف من تعرضها للتوقيف على يد القوات الأمريكية المنتشرة في المياه الدولية بخلاف قواعدها المتمركزة في بعض الدول.

يرصد "الدستور" مسارات السفينة الإيرانية المتوقعة حتى وصولها إلى طهران بعدما غيرت اسمها إلى "أدريان داريا 1"، ورفعت العلم الإيراني:

- تظهر بيانات حركة الملاحة ووجهة السفينة أنها ستتجه إلى مدينة كلاماتا اليونانية عبر البحر المتوسط، بهذا لا يكون أمامها سوى اللجوء إلى مصر ودخول قناة السويس مرورا بالبحر الأحمر، ثم الدخول إلى خليج عدن لتنتقل منه بعد ذلك إلى بحر العرب ثم خليج عمان لتصل إلى السواحل الإيرانية، وذلك في حال عدم اعتراضها خلال مسيرتها من إسبانيا إلى اليونان عبر المتوسط أو تغير وجهتها مجددا.

- قد تغير السفينة الإيرانية وجهتها ولا تدخل البحر المتوسط وتأخذ الطريق الذي ذهبت فيه رغم طوله وهو الدخول في المحيط الأطلنطي ثم الدوران حول قارة إفريقيا عبر طريق رأس الرجاء الصالح والمرور ببحر العرب وأخيرا خليج عدن، في رحلة قد تبلغ مساحتها 12 ألف ميل بحري.

- كان من المعتاد أن تمر السفن الإيرانية المنطلقة من سواحلها إلى سوريا من الخليج العربي ثم دخول البحر الأحمر وبعد ذلك قناة السويس ومنها إلى البحر الأبيض المتوسط حيث تطل سوريا على شواطئه، لكنها لم تستعمل هذا المسار حينما تم ضبطها لأنها خشيت اكتشاف أمرها إذا مرت في البحر الأحمر وقناة السويس، وتستغرق هذه الرحلة 3500 ميل بحري أي حوالي يوم واحد وتعادل ربع مسافة الطريق الثاني.

- من المرجح مرور السفينة الإيرانية عبر المسار الأول ودخول قناة السويس بعد إتمام صفقة سياسية مع بريطانيا بعدم التعرض لسفينتها مقابل الإفراج عن سفينة بريطانية ما زال الحرس الثوري يحتجزها.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 8 ساعات

الداخلية: مقتل 11 إرهابيًا داخل مزرعة بالعريش

منذ حوالي 11 ساعة

"أبناء وقتلة".. الأمن العام يكشف خطة سيدة لقتل زوجها بمساعدة أولادها

منذ أقل من ساعتين

مؤرخ: وقفة عرابي أمام الخديو ليس لها أساس.. والتاريخ المصري كتب بالفهلوة

منذ ساعتين و 7 دقيقة

أوراق قضية "الأب الشيطان": تحرش بابنته الأولى وقتل الثانية صعقًا بالكهرباء لمحاولتها الهرب

ads

الصور

image description

فعاليات اليوم الثالث من مهرجان محكى القلعة

image description

صور.. أبطال اليد يصلون القاهرة وسط استقبال حافل من الجماهير

image description

فعاليات اليوم الثانى من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

image description

موسم حصاد العنب فى الجيزة

image description

حفل افتتاح مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء (صور)

الأكثر قراءة

"فيفا" يعلن أسماء اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة

أول تعليق من "الجنايني" بعد رئاسة اللجنة المؤقتة للجبلاية

ناسا تعثر على صور لـ"تابوت فرعوني" على الكوكب الأحمر

السعودية تعلن رسميًا بدء العمل بنظام السفر والوثائق الجديد

أيام زمان

تعرف على سر خوف محمد عبدالوهاب من الطائرات.. صور نادرة

بدأت في "صالون" منزلها.. تعرف على قصة حب عقيلة راتب وزوجها

محسن محيي الدين ونسرين قصة حب كللت بالزواج بسبب وصية

تعرف على سر منع نادية لطفي الزيارة عن رشدي أباظة في نهاية أيامه

الصحة

حمض الفوليك للآباء أيضًا قبل الحمل

انتشار بكتيريا خارقة في أوروبا

تحذير مهم من خطر الكاتشاب على الصحة

كيف تتجنب التعرض للسكتة الدماغية؟

الرئيس نيوز

النيابة تكشف: معاكسات "بريئة" وراء مقتل فتاتي الحوامدية

"تشريفة عسكرية" لنقل 25 مومياء من المتحف المصري إلى الفسطاط

ماذا قال عمرو وردة.. ردا على تصريحات محمد صلاح؟

طائرة "مجهولة" تقصف مخزنا لقوات "الحشد الشعبي" العراقية

منوعات

قريبًا.. الطلاق في السويد عبر الإنترنت

اكتشاف العدو الطبيعي للطحالب الزرقاء في بحيرة شرقي الصين

أسرار جديدة يكشفها العلم عن نكهة النعناع.. تعرف عليها ؟

فوائد عديدة لتناول اللوز.. تعرف عليها؟

كشكول

"التنسيق" يعلن انتهاء رغبات التحويلات لـ"لتقليل الاغتراب" للقبول بالجامعات

شاهين: عودة جميع المعلمين المنتدبين لأعمال إدارية لمدارسهم قبل يوم الخميس

رئيس قطاع المعاهد يطمئن على امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية بالقليوبية

"تعليم دمياط" يستعد لإستقبال العام الدراسي الجديد بكامل طاقتة

إسلام سياسي

تونس تبدأ فى محاكمة "التنظيم السري" لحركة النهضة الإخوانية

حفلة "رابعة" تثير حفيظة شباب الإخوان ويسألون قادة الإرهابية "من أين لكم هذا؟"

الغضب يسود شباب الإخوان بعد تصريحات نائب المرشد

وزارة الداخلية: مقتل 11 إرهابيا داخل مزرعة بالعريش


زيت وسكر

كيف تحافظ على صحة عظامك؟

بشرى سارة للحاجزين بأراضي الإسكان الإجتماعي

“التموين” تبحث اجراءات التعاقد على السلع الغذائية

“الصحة”: لا يوجد أمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين

مقالات الرأي
ماجد حبته
الرأس بـ5000 دولار!
منى رجب
طريق الخطر الشمالى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد عبداللطيف دراز.. تحمل الأذى فى سبيل المبادئ
القس. رفعت فكرى
الإنسان هو الحب
المزيد

الثقافة

"ثقافة الشرقية" تناقش مشكلات الشباب

ورش فنية ومحاضرات بثقافة القاهرة

‏أنشطة ثقافية وفنية متنوعة بثقافة الجيزة

"اليوم العالمي للشباب".. بثقافة الفيوم

صفحتنا ع الفيس بوك