قناة السويس الطريق الأفضل.. مسارات السفينة الإيرانية بعد إطلاق سراحها

غادرت ناقلة النفط الإيرانية "غريس 1"، التي احتجزتها سلطات جبل طارق الشهر الماضي بأمر من بريطانيا، الميناء الذي كانت ترسو فيه متجهة إلى إيران، وسط مخاوف من تعرضها للتوقيف على يد القوات الأمريكية المنتشرة في المياه الدولية بخلاف قواعدها المتمركزة في بعض الدول.



يرصد "الدستور" مسارات السفينة الإيرانية المتوقعة حتى وصولها إلى طهران بعدما غيرت اسمها إلى "أدريان داريا 1"، ورفعت العلم الإيراني:



- تظهر بيانات حركة الملاحة ووجهة السفينة أنها ستتجه إلى مدينة كلاماتا اليونانية عبر البحر المتوسط، بهذا لا يكون أمامها سوى اللجوء إلى مصر ودخول قناة السويس مرورا بالبحر الأحمر، ثم الدخول إلى خليج عدن لتنتقل منه بعد ذلك إلى بحر العرب ثم خليج عمان لتصل إلى السواحل الإيرانية، وذلك في حال عدم اعتراضها خلال مسيرتها من إسبانيا إلى اليونان عبر المتوسط أو تغير وجهتها مجددا.



- قد تغير السفينة الإيرانية وجهتها ولا تدخل البحر المتوسط وتأخذ الطريق الذي ذهبت فيه رغم طوله وهو الدخول في المحيط الأطلنطي ثم الدوران حول قارة إفريقيا عبر طريق رأس الرجاء الصالح والمرور ببحر العرب وأخيرا خليج عدن، في رحلة قد تبلغ مساحتها 12 ألف ميل بحري.



- كان من المعتاد أن تمر السفن الإيرانية المنطلقة من سواحلها إلى سوريا من الخليج العربي ثم دخول البحر الأحمر وبعد ذلك قناة السويس ومنها إلى البحر الأبيض المتوسط حيث تطل سوريا على شواطئه، لكنها لم تستعمل هذا المسار حينما تم ضبطها لأنها خشيت اكتشاف أمرها إذا مرت في البحر الأحمر وقناة السويس، وتستغرق هذه الرحلة 3500 ميل بحري أي حوالي يوم واحد وتعادل ربع مسافة الطريق الثاني.



- من المرجح مرور السفينة الإيرانية عبر المسار الأول ودخول قناة السويس بعد إتمام صفقة سياسية مع بريطانيا بعدم التعرض لسفينتها مقابل الإفراج عن سفينة بريطانية ما زال الحرس الثوري يحتجزها.