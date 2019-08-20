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د.محمد السيد سالم يكتب: الذوق العام وتأثيره علي الهوية المصرية

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 11:18 م
جريدة الدستور
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إنما الامم الاخلاق ما بقيت .. فإن همو ذهبت اخلاقهم ذهبوا ،، تمسك الشعوب بالاخلاق يساعد علي تقدم وإستقرار وبقاء الدول ، فالامم تصبح هاشة اذا تراجعت الاخلاق وتهاوت المبادئ والقيم الراسخة بداخلها .
يعتبر الذوق العام هو فن التعامل مع الاخرين بطريقة محترمة ومهذبة ولا تقتصر علي فئة دون الاخري ، لذا وجب علينا أن نربي ابنائنا علي الذوقيات والاخلاق الحميدة منذ الصغير ، وذلك لنربي جيلاً متمسك بعاداته وتقاليدة ومحافظاً علي هويتة المصرية الاصيلة .
لم يعد إنحدار الذوق العام يقتصر فقط علي الفن والاغاني الشعبية بل تعدي ذلك حيث اصبح في المحتوي السنيمائي والدرامي وظهور بعد الايحائات بالافلام والمسلسلات والبرامج التي غاب عنها الاحترام عكس الماضي وطبيعة الاغاني التي تجذب الجمهور وكمية الالفاظ النابية في الشوارع وايضاً ظاهر في ملابس بعض الشباب وطريقة التعامل بين الاصدقاء والاهل ومعاملة الصغير للكبير وغيرة .
وساعد علي إنحدار الذوق العام الإستخدام العشوائي لمواقع التواصل الاجتماعي من خلال المساعدة علي نشر بعض المنشورات والتغريدات والفيديوهات التي تساعد في إنحدار الذوق العام ، وتدني مستوي الذوق العام ليس واليد الصدفة أنما تراكمات سنوات سابقة من مشكلات إجتماعية وبعض مظاهر الفساد وغياب العدالة الاجتماعية .
لذا علي الاسرة المصرية دور هام لحماية الذوق العام والحفاظ علي الهوية المصرية يجب تربية الابناء علي الاخلاق وتقويم سلوكهم من فترة إلي أخري ، وعدم الانشغال فقط بلقمة العيش وإهمال الابناء فلا يجد الابناء القدوة أو من يحاسبهم فيؤدي ذلك الي انحراف سلوكهم وانتشار الجرائم وعدم الالتزام بالقواعد والقوانين .
حيث اصبح تدهور الذوق العام والاخلاق لة نتائج وخيمة علي مستقبل الدول منها قلة الانتماء وطمس الهوية وانتشار الكثير من السلبيات ، لذا وجب علينا جميعاً ان تتضافر جهودناً كدولة بجميع مؤسساتها وكل أسرة مصرية لصد هذه الحرب الشرسة لطمس الهوية المصرية وتشوية الذوق العام للدولة المصرية ، حيث أن الشعب المصري يتمتع بالشهامة والمروءة والتماسك وكثير من الاخلاق الحميدة التي تميزة عن باقي شعوب العالم ووجب علينا التمسك بها.

◄ عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين
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