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الثقافة

"التنمر وأثره على الطفل" بثقافة أسوان

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 11:15 م
جريدة الدستور
جمال عاشور
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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية المتنوعة بفرع ثقافة أسوان، حيث أقام بيت ثقافة دراو مناقشة كتاب "عمر بن الخطاب" شاركت فيها زينب محمد مدرس تربية دينية، تحدثت عن شخصية سيدنا عمر وأنه ولد بعد عام الفيل بثلاثة عشر سنة وينتسب إلى "بني عدي" بمكة، تعلم القراءة والكتابة وعمل فى رَعى الغنم ثم التجارة وكان شجاعًا وصاحب قوة جسمانية وذكاء شديد.

أقام قصر ثقافة كوم أمبو محاضرة بعنوان "تصميم بوستر إعلاني عبر الحاسب" ألقتها هويدا فهمى مدرب بنادى التكنولوجيا، أشارت إلى أن برنامج تصميم الإعلانات والبوسترات‪ Poster Designer ‬يمكن استخدامه لصناعة إعلان سواء للاستخدام على شبكة التواصل الاجتماعي الإنترنت أو للاستخدام في الواقع، حيث إن هذا البرنامج يمكن من خلاله عمل مواد إعلانية متميزة مثل "المسرحيات والأفلام والمسلسلات"، وأضافت إن البوستر هو أحد العوامل الفعالة لنجاح المشروع الذي يقوم المستخدم بتنفيذه.

نظم قصر ثقافة السباعية محاضرة بعنوان "التنمر وأثره على الطفل" ألقاها محمد عيسى خبير تنمية بشرية، حيث أشار إلى أن التنمّر هو سلوك عدواني يمارس ضد الطفل سواء فى المدرسة أو الشارع، وله عدة أنواع منها "اللفظى" ويقوم على المضايقة اللفظية واستخدام ألقاب مهينة عند النداء والسخرية والتهديد بالتسبب بالأذى "الاجتماعي" ويتضمن تخريب علاقة الطفل الاجتماعية وسمعته واستبعاده من المشاركات الاجتماعية عمدًا ونشر الإشاعات وإخبار الآخرين ألا يصدقوه وإحراجه علنًا.
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