ألفا هزة أرضية تضرب مقاطعة في كندا خلال أسبوع

كشفت وزارة الموارد الطبيعية الكندية اليوم الثلاثاء، عن أن جزيرة فانكوفر الجنوبية في كندا شهدت قفزة في النشاط الزلزالي خلال الأسبوع الماضي، مشيرة إلى وقوع أكثر من ألفي هزة أرضية باطنية في مقاطعة بريتيش كولومبيا.



واعتبرت أليسون بيرد -عالمة زلازل في وزارة الموارد الطبيعية الكندية تقيم في جزيرة فانكوفر- أن هذه الهزات مثل زلزال تدريجي واسع النطاق وبطيء، قائلةً: "إنها مثل زلزال صغير يستمر لفترة طويلة".



وذكرت هيئة الإذاعة الكندية (سي بي سي) أن أقوى هزة بلغت قوتها 2.2 درجة ووقعت أمس الأول الأحد، على بُعد 50 كيلومترًا شمال سياتل بالولايات المتحدة، ولكن لا يبدو أن أحدا شعر بها.



وأضافت أليسون بيرد: "هذا يذكرنا أن الزلزال يمكن أن يحدث الآن، بعد 5 دقائق أو 5 سنوات، ولا نعرف متى، لكن يجب أن نكون مستعدين".



وتابعت بيرد أن "علماء الزلازل يؤكدون أن تراكم الأحداث الاهتزازية قد يضيف قدرًا من الضغط إلى منطقة الانقسام، حيث تحدث الزلازل، وإذا حدث ذلك عندما يكون الضغط كبيرًا على المنطقة، فقد يتسبب ذلك في حدوث زلزال ضخم".



وبالنسبة لعلماء الزلازل، فإن هذه الظاهرة ليست جديدة؛ ففي منطقة فيكتوريا، يحدث اهتزاز مصحوب ببضعة ملليمترات من انزلاق الصفائح التكتونية كل 14 شهرًا ونصف الشهر، ويستمر من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.