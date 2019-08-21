اشتباكات عنيفة فى عين زارة جنوب طرابلس

أفادت بوابة إفريقيا الإخبارية الليبية، بتجدد اشتباكات عنيفة على طريق الأبيار في منطقة عين زارة جنوب طرابلس.



وكان المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني، أعلن في وقت سابق من مساء أمس الثلاثاء، في بيان، عن استهداف تمركزات الميلشيات الموالية لحكومة الوفاق في منطقتي عين زارة والخلة.



وأضاف المركز، أن الجيش وجه ضربات مركزّة ضد تمركزات للميليشيات نتج عنها إصابات مؤكدة.



وفي وقت لاحق، أعلن المركز، عن تسليم مجموعة تنتمي لأحد مجموعات قوة الردع بطرابلس، نفسها بكامل عتادها لقوات الجيش الوطني.



وأوضح أنه قد تم استقبال تلك المجموعة ومعاملتهم بحسب تعليمات القائد العام للجيش واعتبروا ضمن الذين رفعوا الراية البيضاء وانحازوا للوطن.