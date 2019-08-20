رئيس الاتحاد المصري لليد: نستعد منذ عامين لكأس العالم للناشئين

قال هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، إن الاتحاد جهز لبطولة كأس العالم منذ عامين، موضحًا أنه كان لديهم هدف تجهيز نواة للمنتخب الأول في كأس العالم للكبار في 2021 الذي يتم تنظيمه على أرض مصر.



وأضاف رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "خططنا للبطولة بشكل جيد، ووضعنا خطة تجهيز اللاعبين، وإعداد الأجيال الشابة في كرة اليد، وبالفعل عملنا على إثقال مهارات لاعبي كرة اليد للشباب والناشئين".



وأوضح أنه أول خطوة بالنسبة لهم كانت بطولة إفريقيا، وبالفعل فازوا ببطولة إفريقيا بفرق كبير، ثم بدأ الإعداد لكأس العالم.



وأردف: "حققنا برونزية مونديال العالم للشباب، وحققنا كأس العالم للناشئين، وأهم ميزة في منتخب كرة اليد للناشئين أن مستواه يرتفع بعد كل مباراة".

