محمد رمضان يهدد بالانسحاب من بطولة "شبح النيل"

أعلن الفنان محمد رمضان منذ أشهر قليلة، عن تعاقده على بطولة فيلم جديد مع شركة "مقام" للإنتاج الفني، من خلال فيلم يحمل عنوان "شبح النيل"، من تأليف محمد ناير وإخراج ياسر الياسري.



وعلم "الدستور"، أن رمضان هدد الشركة المنتجة بالاعتذار عن الفيلم، إلا أن هناك العديد من المفاوضات من قبل الشركة؛ من أجل الوصول إلى بعض النقاط، التي تريح رمضان في العقد؛ لاستكمال أحداث فيلمه الجديد.



ويؤدى رمضان خلال أحداث قصة العمل، شخصية مفتش جنائي بجهاز الشرطة، في العمل الذى يتناول الأحداث في مصر خلال فترة الاحتلال الإنجليزي.



جدير بالذكر أن محمد رمضان ينتظر إقامة حفل غنائي في الساحل الشمالي أواخر شهر أغسطس الجاري.