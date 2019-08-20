سامح عبد العزيز يعود للسينما بعمل مع المنتج سيف عريبي

يعود المخرج سامح عبد العزيز لعالم السينما مرة أخرى، بعدما ابتعد عنها مؤخرًا؛ بسبب اتهامه بحيازة وتعاطي المواد المخدرة، ليسجن على أثره لمدة عام.



وعلمت "الدستور"، أن سامح عبد العزيز يُحضر لعمل سينمائي جديد، ويعقد بشأنه جلسات عمل يومية مع المنتج سيف عريبي، ينتمي لأفلام الأكشن، حيث من المنتظر أن يقوم بأختيار أبطاله خلال الفترة المقبلة.



العمل من المتوقع أن يعلن سامح عبد العزيز تفاصيله خلال مطلع العام الجديد، بعدما يستقر على كل تفاصيله سواء من ناحية الأبطال أو أماكن التصوير.



الجدير ذكره أن سامح عبد العزيز، كان أخر أعماله السينمائية هو فيلم "سوق الجمعة"، الذي أنتهى من تصويره أواخر 2017، وتم عرضه وهو في محبسه خلال منتصف عام 2018.