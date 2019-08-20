تامر أمين لـ إليسا: هزمتي المرض وتستطيعي هزيمة "مافيا الغناء"

قال الإعلامي تامر أمين، إن خبر اعتزال الفنانة اللبنانية إليسا، المفاجئ خبر محزن جدًا، مؤكدًا أنها سببت خبر اعتزالها للغناء لوجود المافيا.



وأضاف خلال حلقة برنامج "آخر النهار"، والمذاع عبر فضائية "النهار"، أن غليسا كشفت سرًا يعرفه جميع من يعمل بالوسط الفني ولكن لا يجرؤ أحد عن الإفصاح عنه.



وتابع، "أنه منذ عشرين عامًا صناعة الغناء في العالم العربي تحولت إلى مافيا تتحكم فيها مجموعة من الشركات العملاقة تحدد من يغني ومن لا يغني، ومن يطرح ألبومات ومن لا، ومن يكون نجم الحفلات، ومن يتم ركنه في منزله، وذلك بعيدًا عن الموهبة وحب الناس، والأموال وعقود الاحتكار هي من تتحكم".



ووجه تامر أمين رسالة إلى إليسا طالبها فيها بالعودة قائلًا: "عودي يا هميس"، مؤكدًا أن "إليسا حالة رومانسية وملكة الإحساس، ورغم أنني غير مؤمن في الحب إلا أنها تستطيع أن تدخلني في الحالة"، ومطالبًا إياها بأن تكون قوية كما انتصرت على المرض، وأن تنتصر على المافيا كذلك.