أحمد موسى يعلن موعد صرف فوائد شهادات قناة السويس

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه سوف يتم صرف فوائد قناة السويس يوم 4 سبتمبر المقبل، مشيرًا إلى أن حجم الفوائد يصل لـ64 مليار سوف تُصرف جميعها للمصريين.



وأضاف "موسى" خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" أن الشهادات حققت خلال 5 سنوات حوالي 64 مليار جنيه، موضحًا أن البنوك المصرية جاهزة لصرف الفوائد خلال التاريخ المعلن وهما بنك مصر والأهلي وقناة السويس وبنك القاهرة، وتابع:"جاء الوقت لرد هذه الأموال لأصحابها عندنا فلوس كتير في البنوك".