محمد عفيفي: تعرضت للتهديد من طلابي بعد 25 يناير.. والثورة لا تعني الفوضى

قال الدكتور محمد عفيفي، المؤرخ الكبير، إن الطالب المصري يفهم الأستاذ الذي يقف أمامه من المرة الأولى، فلو وجده متمكنا وشخصيته قوية سيحبه ويحترمه، ولو وجد أستاذه غير متمكن لن يقتنع به.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أنه بعد ثورة 25 يناير شهدت الجامعة حالة من العنف، لافتا إلى أنه تعرض للتهديد من أحد طلاب الجامعة بإلقائه بزجاجة مياه في وجهه.

وتابع: "بعد 25 يناير شعرت بالقلق وفضلت النزول للطلاب لتعليمهم أن الثورة لا تعني الفوضى".

وعن وضع الفتيات في الجامعة، قال: "الفتيات في الماضي كانت أكثر ثقة في نفسها وأكثر شعورا بأنوثتها، وقيمة الجمال، والوضع الحالي اختلف، والآن نجد بعض الأساتذة تفصل بين الشباب والبنات".