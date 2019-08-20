المؤرخ محمد عفيفي: ورثت من أمي الطيبة.. وتأثرت بـ"ناصرية" أبي (فيديو)

قال الدكتور محمد عفيفي، المؤرخ الكبير، إنه ولد في شبرا لجد حضر من المنوفية بعد ثورة 1919، والتحق بمدرسة جواد علي حسني الابتدائية.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أنه ورث عن أمه الطيبة والملامح وفكرة الحكي، ودائما الأم المصرية حاضنة التراث.

وعن والده وتأثيره في حياته، قال: "والدي حببني في القراءة كونه عاشق للصحافة بصورة كبيرة وكان دائم الشراء للجرائد اليومية"، منوها أن والده كان ناصري، ولذلك تأثر في بداية حياته بالفكر الناصري.