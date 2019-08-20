محافظ كفر الشيخ: تنفيذ قرارات شركة نقل الكهرباء الخاصة بالخط الهوائي أبو قير بدر

أعلن محافظ كفر الشيخ الدكتور إسماعيل عبد الحميد، اليوم الثلاثاء، البدء في تنفيذ القرارات الصادرة من شركة نقل الكهرباء الخاصة بتنفيذ الخط الهوائي أبو قير بدر بجهد 500 كيلوفولت، والذي يُعد من المشروعات الاستراتيجية العامة اللازمة لربط خط محطة توليد كهرباء غرب البرلس بالشبكة الكهربائية القومية الموحدة، واتخاذ إجراءات وأعمال تنفيذية من قِبل الشركة المصرية لنقل الكهرباء.



وأوضح المحافظ، خلال اجتماع حضره وكيل وزارة الكهرباء المهندس عاصم القطان، ومفتشا مباحث الكهرباء العميد أيمن السمان والعميد محمود عيسي، أن مشروع تنفيذ الخط الهوائي أبو قير بدر يحتل أهمية كبيرة في تفريغ القدرات المولدة من محطة توليد كهرباء غرب البرلس بالشبكة الكهربائية القومية لمجابهة الأحمال المستقبلية لكافة المشروعات التنموية المختلفة والاستثمارية.

وقال محافظ كفر الشيخ إن إجمالي عدد المواطنين المستحقين للتعويضات يبلغ 65 مواطنًا بالجزء المتبقي من الخط من برج 051 حتى البرج 054، وعدد الشيكات التي تم تسليمها حتى تاريخه يبلغ 41 شيكًا، وعدد الشيكات الجاهزة للتسليم ويرفض أصحابها استلامها 16 شيكًا.