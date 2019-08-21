تفاصيل جديدة فى واقعة العثور على أشلاء أدمية بترعة المريوطية

تواصل الأجهزة الأمنية بالجيزة تكثيف جهودها لحل لغز العثور على أشلاء آدمية نصف جثة لسيدة بترعة المريوطية أول أيام عيد الأضحي المبارك.



كانت البداية بتلقي اللواء محمد الشريف، مدير أمن الجيزة، إخطارا من غرفة النجدة بإبلاغ أهالي المريوطية بالعثور على جوال طافي بترعة المريوطية بداخله أجزاء آدمية مقطعة، انتقلت على الفور قوات الأمن من قسم شرطة الهرم وتبين من الفحص أن الجوال كان بترعة المريوطية أمام المجزر الآلي يحتوي على النصف الأسفل لجثة سيدة ترتدي بنطلون جينز.



كما تبين أن الجزء المعثور عليه تم تقطيعه من منطقة الحوض وحتى الركبتين، مشطت القوات باقي المنطقة بعد الاستعانة بقوات الإنقاذ النهري ولم تسفر عملية البحث عن أية أجزاء آدمية أخرى، شكل اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة وتحديد هوية المجني عليها والجاني والدافع وراء ارتكاب الجريمة.



وأسفرت عملية الفحص الأولية التي أجراها فريق من مباحث قسم شرطة الهرم برئاسة العميد محمد راسخ، مفتش مباحث الهرم، والمقدم كريم عبدالواحد، وكيل فرقة غرب الجيزة، والرائد مصطفى لاشين، والرائد هاني عجلان، معاونا مباحث الهرم، أن الجوال تم انتشاله من الترعة التيار القادم من جهة أبوالنمرس بجنوب الجيزة.



ويفحص فريق البحث عددا من بلاغات التغيب الخاصة بسيدات في توقيت مقارب للعثور علي الجثة علي مستوى أقسام الشرطة بمديرية أمن الجيزة والمحافظات القريبة منها للتوصل إلى هوية المجني عليها وتحديد الجاني والدافع وراء ارتكابه الجريمة وما إذا كانت جريمة أسرية تتعلق بالشرف أو لدافع آخر.