محافظ بورسعيد يتفقد مركز خدمة المستثمرين في المنطقة الحرة

قام محافظ بورسعيد، يرافقه المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بتفقد مركز خدمة المستثمرين التكنولوجي والذي تم اقامته في المنطقة الحرة العامة بالاستثمار، والذي أنهى الكثير من مشكلات المستثمرين في استخراج تصاريح العمل، والاجراءات المتبادلة بين المستثمرين والهيئة العامة للاستثمار.



وأشاد المحافظ بالتطور التكنولوجي الحديث، الذي يعمل به المركز، بما يوافق المنظومة الرقمية، التي بدأت خطواتها الأولى في المحافظة.



وأضاف بأن النظام الجديد يتيح للمستثمرين فرص التوسعات، وفتح أسواق خارجية جديدة بالوسائل الإلكترونية الحديثة التي يوفرها المركز.



وقدم المحافظ خلال الزيارة التهنئة إلى المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على توليه مهام منصبه، خلال مرافقته للمحافظ في الجولة، وتمنى له التوفيق لخدمة حركة الاستثمار في مصر خلال المرحلة المقبلة.